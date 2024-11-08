США виділили Україні $1,3 млрд на компенсацію видатків держбюджету

Україна отримала через програму PEACE in Ukraine вже майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки

Фото: пресслужба НБУ

Україна найближчими днями отримає грант від США у розмірі $1,35 млрд на компенсацію видатків держбюджету, не пов'язаних зі сферою безпеки й оборони. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів після підписання грантової угоди зі Світовим банком у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

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Також пакет підтримки включає 10,8 млн євро коштів із Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

"Залучені кошти стануть вагомим внеском у забезпечення першочергових соціальних видатків держбюджету України", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив уже майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

У межах співпраці зі Світовим банком усі виплати здійснюються на підставі щомісячних звітів, окремо за кожною категорією працівників та одержувачів соціальної державної допомоги.