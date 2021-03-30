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Амнистия капиталов: Верховная Рада одобрила первые законопроекты

30.03.2021, 17:55
Амнистия капиталов: Верховная Рада одобрила первые законопроекты - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект №5153 о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента. 

"Цель законопроекта – однократное, добровольное декларирование физическими лицами активов и повышение налоговой культуры граждан благодаря добровольному декларированию и уплаты одноразового сбора в бюджет", – говорится в сообщении.

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Документ предлагает одноразовую выплату при декларации капиталов в размере 5% от суммы активов, размещенных на счетах украинских банков, 9% от активов, размещенных за рубежом и 2,5% от стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Депутаты также поддержали за основу два сопутствующих законопроекта: №5155 об изменениях в ст.16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" и №5156 об изменениях в Административный кодекс, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.  

"Уже в ближайшее время мы подготовим эти законопроекты для рассмотрения во втором чтении и предоставим возможность всем желающим начать свою финансовую жизнь с чистого листа", – прокомментировал принятие законопроектов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Роман Брыль
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амнистия капитала декларация доходов
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