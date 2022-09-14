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Страны G7 согласились отсрочить выплаты по долгу Украины до конца 2023

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:13
Страны G7 согласились отсрочить выплаты по долгу Украины до конца 2023 - Фото
Джанет Йеллен (Фото: ЕРА)

Группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), подписала меморандум об отсрочке платежей по внешнему долгу до конца 2023 года. Об этом идется в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен в среду. 

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"Приостановка обслуживания долга официальными кредиторами уменьшит давление на ликвидность Украины и позволит ее правительству увеличить социальные, медицинские и экономические расходы", — сообщила Йеллен.

Йеллен также заявила, что отсрочка обслуживания долга — это еще один способ, которым США поддерживают Украину "в ее борьбе против жестокой войны России".

Группа кредиторов внешнего долга Украины также призвали других официальных двусторонних кредиторов также приостановить обслуживания долга.

Группа стран-кредиторов Украины заявляли в июле, что обеспечит скоординированную приостановку обслуживания долга Украины до конца 2023 года и, возможно, еще на один год.

Дефицит бюджета Украины каждый месяц составляет около $5 млрд с начала войны, поэтому страна зависит от финансирования от западных союзников и грантов от МВФ и Всемирного банка.

  • Украина вторично вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами по изменению условий выплаты долга.
  • 19 июля 2022 года правительство поручило Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей.
  • 27 июля группа кредиторов Украины согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Читайте также: Держатели еврооблигаций Украины согласились на отсрочку платежей на два года – Минфин

Наталія Фреїк
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