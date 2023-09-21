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Страны, которые не осудили войну против Украины, потеряли $180 млрд инвестиций – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 12:54
Страны, которые не осудили войну против Украины, потеряли $180 млрд инвестиций – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Из $1,2 трлн прямых иностранных инвестиций, вложенных в 2022 году, около $180 млрд перешло из стран, которые отказались осудить российское вторжение, в те, которые поддержали Украину. Об этом пишут экономисты из Bloomberg Economics.  

Экономисты проанализировали данные о прямых иностранных инвестициях крупных компаний в новые заводы за рубежом.

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В Bloomberg использовали методологию, которая становится все более популярной среди экономистов, пытающихся понять новую эпоху: как страны голосуют в ООН.

Данную методологию использует и МВФ.

Заместитель главы исследовательского отдела МВФ Андреа Пресбитеро и его коллеги ранее в этом году рассматривали динамику прямых иностранных инвестиций между парами стран. Учитывалось их геополитические позиции на основе 70-летних результатов голосования в ООН.

Авторы исследования обнаружили, что инвестиции между странами-единомышленниками в последние годы росли более динамично по сравнению со странами, которые просто географически близки друг к другу. 

Отдельная работа МВФ показала, что когда новый железный занавес опустится, а торговля и инвестиции между двумя конкурирующими блоками заморозятся, мировой ВВП сократится на 7% в долгосрочной перспективе. 

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Роман Брыль
ООНМВФпиииностранные инвестиции
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