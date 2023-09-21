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Країни, які не засудили війну проти України, втратили $180 млрд інвестицій – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 12:54
Країни, які не засудили війну проти України, втратили $180 млрд інвестицій – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

З $1,2 трлн прямих іноземних інвестицій, вкладених у 2022 році, близько $180 млрд перейшло з країн, які відмовилися засудити російське вторгнення, до тих, що підтримали Україну. Про це пишуть економісти із Bloomberg Economics.

Економісти проаналізували дані про прямі іноземні інвестиції великих компаній у нові заводи за кордоном.

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У Bloomberg використали методологію, яка стає дедалі популярнішою серед економістів, які намагаються зрозуміти нову епоху: як країни голосують в ООН.

Цю методологію використовує і МВФ.

Заступник голови дослідницького відділу МВФ Андреа Пресбітеро та його колеги раніше цього року розглядали динаміку прямих іноземних інвестицій між парами країн. Враховувалися їхні геополітичні позиції на основі 70-річних результатів голосування в ООН.

Автори дослідження виявили, що інвестиції між країнами-однодумцями останніми роками зростали динамічніше порівняно з країнами, які просто географічно близькі одна до одної.

Окрема робота МВФ показала, що коли нова залізна завіса опуститься, а торгівля та інвестиції між двома конкуруючими блоками заморозяться, світовий ВВП скоротиться на 7% у довгостроковій перспективі.

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Роман Бриль
ООНМВФпрямі іноземні інвестиції
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