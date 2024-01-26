Суд арестовал главу федерации спортивного покера после разоблачения сети подпольных клубов

Масштабная сеть подпольных покерных клубов работала в Киеве, Харькове и Одессе

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Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей — главе Всеукраинской федерации спортивного покера за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр. Об этом LIGA.net сообщили источники в правоохранительных органах.

Президентом федерации спортивного покера является Сергей Ефименко согласно информации на сайте федерации.

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Бюро экономической безопасности 23 января сообщило о разоблачении группы лиц, которые под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводили азартные игры – кэш-игру в покер.

Сеть работала в Киеве, Харькове и Одессе.

В БЭБ отмечали, что свою незаконную деятельность сеть прикрывала документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

Кэш-игра в покер запрещена в Украине.

Создали одну из крупнейших сетей подпольных казино в Украине: судить будут 34 человека.

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