Суд арестовал главу федерации спортивного покера после разоблачения сети подпольных клубов
Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей — главе Всеукраинской федерации спортивного покера за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр. Об этом LIGA.net сообщили источники в правоохранительных органах.
Президентом федерации спортивного покера является Сергей Ефименко согласно информации на сайте федерации.
Бюро экономической безопасности 23 января сообщило о разоблачении группы лиц, которые под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводили азартные игры – кэш-игру в покер.
Сеть работала в Киеве, Харькове и Одессе.
В БЭБ отмечали, что свою незаконную деятельность сеть прикрывала документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.
Кэш-игра в покер запрещена в Украине.
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