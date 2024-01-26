Суд заарештував голову федерації спортивного покеру після викриття мережі підпільних клубів
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою — голові Всеукраїнської федерації спортивного покеру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор. Про це повідомили джерела LIGA.net в правоохоронних органах.
Президентом федерації спортивного покеру є Сергій Єфименко згідно з інформацією на сайті федерації.
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Бюро економічної безпеки 23 січня повідомило про викриття групи осіб, які під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводили азартні ігри – кеш-гру в покер.
Мережа працювала в Києві, Харкові та Одесі.
У БЕБ зазначали, що свою незаконну діяльність мережа прикривала документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, що стосується спортивного покеру.
Кеш-гра в покер заборонена в Україні.
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