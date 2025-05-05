Тайваньский доллар подскочил на 6,5% за два дня

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Доллар Тайваня продемонстрировал значительный рост в понедельник, зафиксировав внутридневный прирост до 5%. Это самый высокий показатель с 1988 года, пишет Bloomberg.

По данным Financial Times, тайваньский доллар продолжил рост на открытии торгов в понедельник, поднявшись еще на 2,5% к доллару США и увеличив свой двухдневный рост до 6,5%. С начала апреля валюта выросла почти на 10%.

Торги в понедельник были "лихорадочными", отмечает Bloomberg. Объем торгов по доллару США и тайваньскому доллару в Тайбэе подскочил максимально со времен кризиса 2008 года, а банки были завалены запросами из-за этого скачка.

В ответ на спекуляции вокруг роста местной валюты Центральный банк Тайваня провел экстренный брифинг для прессы поздно вечером в понедельник. Банк объяснил двухдневное укрепление валюты слухами и предостерег от безответственных спекуляций.

Одна из причин, по которой экспортеры покупают тайваньские доллары, связана с ожиданиями, что власти разрешат валюте укрепиться для содействия торговому соглашению с США.

Правительство Тайваня объявило в субботу, что его переговорная группа провела первый раунд встреч с США 1 мая, хотя никаких подробностей не было раскрыто.

В последние недели валюты также росли по всей Азии, поскольку доллар США ослаб от опасений, что тарифная война президента США Дональда Трампа нанесет ущерб крупнейшей экономике мира.

Стратеги Goldman Sachs считают, что от диверсификации центральными банками своих резервов и сокращения доли доллара выиграют валюты Южной Кореи, Сингапура и Китая.