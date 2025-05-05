Тайванський долар підскочив на 6,5% за два дні

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Долар Тайваню продемонстрував значне зростання у понеділок, зафіксувавши внутрішньоденний приріст до 5%. Це найбільший показник із 1988 року, пише Bloomberg.

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За даними Financial Times, тайванський долар продовжив зростання на відкритті торгів у понеділок, піднявшись ще на 2,5% до долара США і збільшивши своє дводенне зростання до 6,5%. З початку квітня валюта зросла майже на 10%.

Торги в понеділок були "гарячковими", зазначає Bloomberg. Обсяг торгів доларом США та тайванським доларом у Тайбеї підскочив максимально з часів кризи 2008 року, а банки були завалені запитами через цей стрибок.

У відповідь на спекуляції навколо зростання місцевої валюти Центральний банк Тайваню провів екстрений брифінг для преси пізно ввечері в понеділок. Банк пояснив дводенне зміцнення валюти чутками та застеріг від безвідповідальних спекуляцій.

Одна з причин, через яку експортери купують тайванські долари, пов'язана з очікуваннями, що влада дозволить валюті зміцнитися для сприяння торговельній угоді зі США.

Уряд Тайваню оголосив у суботу, що його переговорна група провела перший раунд зустрічей із США 1 травня, хоча жодних подробиць не було розкрито.

В останні тижні валюти також зростали по всій Азії, оскільки долар США послабшав через побоювання, що тарифна війна президента США Дональда Трампа завдасть шкоди найбільшій економіці світу.

Стратеги Goldman Sachs вважають, що від диверсифікації центральними банками своїх резервів та скорочення частки долара виграють валюти Південної Кореї, Сінгапуру та Китаю.