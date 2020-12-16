Томаш Фиала сказал, как бизнес оценивает работу главы НБУ Кирилла Шевченко
Бизнес и банки "довольны политикой и коммуникацией" Национального банка при новом главе Кирилле Шевченко. Об этом в интервью LIGA.net заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.
После отставки прежнего председателя НБУ Якова Смолия, который сослался на политическое давление, Dragon Capital заявляла, что приостанавливает инвестиции в Украине, в том числе из-за кадровой политики властей.
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"Мы приостановили инвестиции до момента, пока не поймем, что будет с монетарной политикой НБУ после смены менеджмента. Был риск, что она изменится в сторону финансирования бюджета и девальвации гривни. Этого не произошло", – сказал Фиала.
Также он уточнил, что больше не видит признаков того, что обновленный менеджмент Нацбанка "лоялен" к девальвации гривни, о чем он заявлял в сентябре.
"Тогда действительно была информация от некоторых банковских казначеев, что НБУ не возражает против ослабления гривни. Позже в Нацбанке это объяснили техническими причинами – из-за смены руководителей реагирование валютного блока на какое-то время стало не таким гибким, как раньше. Сейчас так сказать нельзя, нареканий по поводу валютной политики нет. Насколько я слышал, у МВФ и банков – тоже", – пояснил инвестбанкир.
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- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Глава НБУ Шевченко сообщил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ.
- Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Часть департаментов вышли из прямого подчинения главе Кириллу Шевченко, также между другими членами правления были перераспределены блоки, которые курировала первая заместительница главы Катерина Рожкова. Теперь она будет заниматься финансово-административными вопросами вместо надзора.
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