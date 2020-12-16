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Томаш Фиала сказал, как бизнес оценивает работу главы НБУ Кирилла Шевченко

16.12.2020, 15:56
Томаш Фиала сказал, как бизнес оценивает работу главы НБУ Кирилла Шевченко - Фото
Томаш Фиала (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бизнес и банки "довольны политикой и коммуникацией" Национального банка при новом главе Кирилле Шевченко. Об этом в интервью LIGA.net заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

После отставки прежнего председателя НБУ Якова Смолия, который сослался на политическое давление, Dragon Capital заявляла, что приостанавливает инвестиции в Украине, в том числе из-за кадровой политики властей.

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"Мы приостановили инвестиции до момента, пока не поймем, что будет с монетарной политикой НБУ после смены менеджмента. Был риск, что она изменится в сторону финансирования бюджета и девальвации гривни. Этого не произошло", – сказал Фиала.

Также он уточнил, что больше не видит признаков того, что обновленный менеджмент Нацбанка "лоялен" к девальвации гривни, о чем он заявлял в сентябре.

"Тогда действительно была информация от некоторых банковских казначеев, что НБУ не возражает против ослабления гривни. Позже в Нацбанке это объяснили техническими причинами – из-за смены руководителей реагирование валютного блока на какое-то время стало не таким гибким, как раньше. Сейчас так сказать нельзя, нареканий по поводу валютной политики нет. Насколько я слышал, у МВФ и банков – тоже", – пояснил инвестбанкир.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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Томаш Фиала Dragon Capital Кирилл Шевченко

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