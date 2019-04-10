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10.04.2019, 09:11

Трое претендентов на пост главы налоговой и таможни отсеялись

Трое претендентов на пост главы налоговой и таможни отсеялись

Трое претендентов на должность председателей Таможенной и Налоговой служб не прошли первый этап конкурса

Трое претендентов на должность руководителей Государственной таможенной и Государственной налоговой служб не прошли тест по иностранному языку. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в Facebook.

"Конкурс на должность председателя Налоговой и Таможенной служб. Тест по иностранному языку прошли соответственно 5 и 6 человек. Они и допущены к конкурсу", - написал он.

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По информации Нефбодова, из кандидатов на пост главы Таможенной службы тест не прошел и.о. зампредседателя ГФС Виктор Кривицкий. Из претендентов в налоговую тест не прошли экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович и главный редактор журнала Рейтинг Мария Данюк.

Ранее Министерство финансов назвало имена претендентов на должность главы налоговой и таможни.

20 марта текущего года Кабмин объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб.

Должностные оклады будущих руководителей этих ведомств составят 24 000 грн, однако помимо этого им предусмотрены премии и надбавки, в частности, за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы. Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60 000-70 000 грн.

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Теги: реформа гфс, глава таможни, глава налоговой
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