Цена на золото бьет рекорды - достигнут максимум с 2011 года. Дорожает и серебро

Цена унции золота в понедельник выросла на $24,5 и достигла показателя в $ 1 840 за унцию. Это самая высокая цена драгоценного металла с сентября 2011 года, сообщает Reuters.

Причиной резкого повышения спроса на золото стало утверждение Европейским Союзом пакета финансовой помощи в размере 1,8 трлн евро для преодоления негативных экономических последствий пандемии COVID-19.

Также на рост цены влияет и послабление американского доллара, объясняет издание. Конгресс США уже одобрил выделение $3 трлн на поддержку экономики и готовит еще один крупный пакет помощи. На ослабление доллара влияет и снижение Федеральным Резервом учетной ставки до 0,25%.

По мнению 42 опрошенных Reuters аналитиков рынка драгоценных металлов, средняя цена золота в 2020 году составит не меньше $1 713, а в 2021 году - $1 800 за унцию.

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Помимо золота, растет спрос на серебро. С начала текущей недели унция серебра подорожала на 5,5% до $21,4. Это самая высокая цена металла с июля 2016 года.

Восстановление промышленности после спада производства в первой половине 2020 года, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует спрос на серебро, объясняет издание.

В марте цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это произошло на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса. Цене на золото прогнозировали рост до рекордных $2000 за унцию в связи с мерами для ограничения негативных последствий пандемии COVID-19.

В начале июня золото дешевело на фоне надежд на восстановление мировой экономики.

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Роман Брыль

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