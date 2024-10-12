Центробанк РФ зафиксировал увеличение проблем с платежами у российских компаний

Центральный банк России сообщает о резком росте задержек в платежах российских экспортеров, что затрудняет возврат валютной выручки в страну

Центробанк РФ (Фото — Википедия)

Центральный банк России зафиксировал резкий рост проблем с платежами у компаний-экспортеров, передают росСМИ.

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Много выручки остается за пределами страны, что привело к увеличению иностранных активов России на $9,5 млрд в сентябре, по предварительным данным ЦБ. Этот показатель гораздо выше по сравнению с июлем, когда активы выросли на $3,6 млрд, а в августе наблюдалось даже незначительное сокращение.

Причиной такого скачка является рост задержек в расчетах по внешнеэкономической деятельности, что усложняет компаниям возврат денег в российские банки. Об этом свидетельствует снижение продаж валюты на 30% крупнейшими экспортерами в России, хотя сам экспорт, наоборот, вырос.

Задержки в финансовых операциях, которые ЦБ сначала оценивал в 1-2 месяца, уже достигают двух и более месяцев. Недавние изменения позволили экспортерам возвращать валютную выручку в течение 120 дней вместо 90, однако даже в так называемых дружественных юрисдикциях платежные проблемы становятся серьезным препятствием.

Проблемы с финансовыми потоками начали давить и на курс национальной валюты: рубль ощутимо теряет позиции по отношению к юаню и доллару. Это объясняется тем, что компании не могут своевременно вернуть экспортную выручку, а также пытаются сохранить более дорогую валюту.

В то же время экспортеры вынуждены брать рублевые кредиты для поддержки бизнеса, однако в октябре их ждут новые налоговые обязательства, что, вероятно, заставит их активнее продавать валюту до конца месяца.

С начала 2022 года российские компании накопили на зарубежных счетах около $180 млрдмиллиардов, что экономисты уже называют "теневыми резервами".