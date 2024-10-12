Центробанк Росії зафіксував значне збільшення проблем із платежами у російських компаній

Центральний банк Росії повідомляє про різке зростання затримок у платежах російських експортерів, що ускладнює повернення валютного виторгу до країни

Центробанк РФ (Фото — Вікіпедія)

Центральний банк Росії зафіксував різке зростання проблем із платежами у компаній-експортерів, інформують росЗМІ.

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Чимало виторгу залишається за межами країни, що призвело до збільшення іноземних активів Росії на $9,5 млрд у вересні, за попередніми даними ЦБ. Цей показник набагато вищий, порівнюючи з липнем, коли активи зросли на $3,6 млрд, а у серпні спостерігалося навіть незначне скорочення.

Причиною такого стрибка є зростання затримок у розрахунках за зовнішньоекономічною діяльністю, що ускладнює компаніям повернення грошей до російських банків. Про це свідчить зниження продажів валюти на 30% найбільшими експортерами в Росії, хоча сам експорт, навпаки, зріс.

Затримки у фінансових операціях, які ЦБ спершу оцінював у 1-2 місяці, вже сягають двох і більше місяців. Нещодавні зміни дозволили експортерам повертати валютний виторг протягом 120 днів замість 90, проте навіть у так званих дружніх юрисдикціях платіжні проблеми стають серйозною перешкодою.

Проблеми з фінансовими потоками почали тиснути й на курс національної валюти: рубль відчутно втрачає позиції відносно юаня і долара. Це пояснюється тим, що компанії не можуть своєчасно повернути експортний виторг, а також намагаються зберегти дорожчу валюту.

Водночас експортери змушені брати рублеві кредити для підтримання бізнесу, проте в жовтні на них чекають нові податкові зобов'язання, що, ймовірно, змусить їх активніше продавати валюту до кінця місяця.

З початку 2022 року російські компанії накопичили на закордонних рахунках приблизно $180 млрд, що економісти вже називають "тіньовими резервами".