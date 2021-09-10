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Цены на продукты питания стабилизировались. Что подешевело в августе

10.09.2021, 14:26
Цены на продукты питания стабилизировались. Что подешевело в августе - Фото
Фото:depositphotos.com

Начиная с июля на внутреннем рынке фиксируется снижение цен и замедление темпов их роста на большинство пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики со ссылкой на данные Государственной службы статистики.    

В августе по сравнению с июлем текущего года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% на капусту и до 40,8% на морковь), пшено  -  на 2,4%, масло подсолнечное – 2%, крупа овсяная  ̶  на 1,5%, крупа гречневая - на 1,3%, мука пшеничная, птица - до 1%. Также нормализовалась цена на сахар. 

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Стабилизация цен на продукты питания происходит под влиянием положительных оценок объемов производства аграрной продукции и сезонного фактора, объясняют в министерстве.  

Рост цен на украинском продовольственном рынке, который наблюдался в первой половине года, вызвали факторы как внутреннего, так и внешнего характера, которые начали формироваться еще в 2020 году.  

В частности, к росту цен привело крупнейшее за последнее десятилетие падение производства в украинском аграрном секторе, которое составило более 10%.  

Вследствие неблагоприятных погодных условий в прошлом году аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% – семян подсолнечника, 10,3% – сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что вызвало стремительный рост потребительских цен на сахар и масло. 

  • В июле 2021 года в годовом измерении инфляция ускорилась до 10,2%. Рост цен впервые с 2017 года достиг двухзначных темпов. Цены росли из-за тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скачка мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышения акцизов, низкое потребления и последствий COVID-19. Из-за продолжения роста цен 9 сентября НБУ повысил учетную ставку до 8,5%. Детали – тут

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Роман Брыль
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Госстат продукты питания потребительские цены минэкономики
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