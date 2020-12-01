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У Евросоюза остались вопросы к независимости Национального банка Украины

01.12.2020, 19:01
У Евросоюза остались вопросы к независимости Национального банка Украины - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия в июле 2020 года вызывает обеспокоенность относительно независимости центробанка, его долгосрочной монетарной политики и способности обеспечить финансовую стабильность. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии об реализации ассоциации с Украиной. 

Также в отчете отмечается, что ряд судебных разбирательств, оспаривающих национализацию ПриватБанка, несут потенциальную угрозу для финансовой системы Украины.

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Еврокомиссия указывает на незначительный прогресс в привлечении к ответственности лиц, причастных к вымыванию из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

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Роман Брыль
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