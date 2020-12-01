У Евросоюза остались вопросы к независимости Национального банка Украины
01.12.2020, 19:01
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)
Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия в июле 2020 года вызывает обеспокоенность относительно независимости центробанка, его долгосрочной монетарной политики и способности обеспечить финансовую стабильность. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии об реализации ассоциации с Украиной.
Также в отчете отмечается, что ряд судебных разбирательств, оспаривающих национализацию ПриватБанка, несут потенциальную угрозу для финансовой системы Украины.
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Еврокомиссия указывает на незначительный прогресс в привлечении к ответственности лиц, причастных к вымыванию из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.
- 5 октября 2020 года совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Рожкова считает, что такое решение совет НБУ принял из-за их коммуникаций с прессой.
- 15 октября первая замглавы Нацбанка Катерина Рожкова заявила, что НБУ больше не имеет существенного влияния на судебные процессы вокруг национализации ПриватБанка между государством и экс-собственниками банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- 27 октября Совет Национального банка Украины распространил заявление, в котором утверждает о заказном характере ряда публикаций в СМИ, цель которых – разбалансировать работу Совета и поставить под сомнение независимость политики НБУ.
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