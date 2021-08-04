Советник Зеленского ожидает, что МВФ выделит $700 млн уже в сентябре
Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда в сентябре. Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.
Он также не исключает возможности продления программы.
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"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ около $700 млн", – заявил Устенко.
Он предполагает, что после миссии МВФ в сентябре, сразу же вопрос Украины вынесут на заседание совета директоров МВФ. "И буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", – добавил он.
При этом советник Зеленского заявил, что в Украины есть серьезный прогресс, и это было отмечено. "Так что я не исключаю, что программу могут продолжить", – резюмировал Устенко.
- Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 28 июля и отметила, что "ждет продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре".
- 23 августа Украина получит особый транш помощи от МВФ – $2,7 млрд. Никаких обязательств для получения этой помощи нет.
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