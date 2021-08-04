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Советник Зеленского ожидает, что МВФ выделит $700 млн уже в сентябре

04.08.2021, 09:55
Советник Зеленского ожидает, что МВФ выделит $700 млн уже в сентябре - Фото
Олег Устенко

Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда в сентябре. Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.

Он также не исключает возможности продления программы.

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"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ около $700 млн", – заявил Устенко.

Он предполагает, что после миссии МВФ в сентябре, сразу же вопрос Украины вынесут на заседание совета директоров МВФ. "И буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", – добавил он.

При этом советник Зеленского заявил, что в Украины есть серьезный прогресс, и это было отмечено. "Так что я не исключаю, что программу могут продолжить", – резюмировал Устенко.

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Наталия Софиенко
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Олег Устенко МВФ транш мвф
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