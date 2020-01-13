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Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами - Рожкова

Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами - Рожкова
13.01.2020, 16:59

НБУ может значительно снизить учетную уже в январе

Темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее, сообщила заместитель главы Национального банка (НБУ) Катерина Рожкова в интервью FinClub.

По ее словам, следующий монетарный комитет запланирован в январе. На нем будет рассмотрен макропрогноз, в том числе и прогноз по учетной ставке.

"Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", - отметила Рожкова.

Она пояснила, что в условиях быстрого снижения инфляции логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики.

"Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам. Покупательная способность национальной валюты растет", - сказала замглавы НБУ.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки - сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.
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Катерина Рожкова учетная ставка инфляция
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