Минэкономики: Задачей НБУ может стать повышение темпов инфляции

Задачей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет повышение темпов инфляции. Об этом сообщил замминистра экономики Сергей Николайчук в своей колонке на сайте Кабмина.

По словам Николайчука, снижения инфляции до 4,1% в четвертом квартале 2019 года не ожидало ни правительство, ни НБУ, ни МВФ. Он подчеркнул, что очевидно никто не оценил прочность курса гривни и его переноса на цены.

"Скорее всего, в ближайшее время задача будет обратной - повысить инфляцию до цели. Не думаю, что в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы", - добавил замминистра экономики.

Читайте также: Прививка от популизма. Зачем НБУ стабильная инфляция