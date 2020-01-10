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Минэкономики: Задачей НБУ может стать повышение темпов инфляции

Минэкономики: Задачей НБУ может стать повышение темпов инфляции
10.01.2020, 15:14

В министерстве отметили, что стремительного снижения инфляции до 4,1% не ожидал никто

Задачей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет повышение темпов инфляции. Об этом сообщил замминистра экономики Сергей Николайчук в своей колонке на сайте Кабмина.

По словам Николайчука, снижения инфляции до 4,1% в четвертом квартале 2019 года не ожидало ни правительство, ни НБУ, ни МВФ. Он подчеркнул, что очевидно никто не оценил прочность курса гривни и его переноса на цены.

"Скорее всего, в ближайшее время задача будет обратной - повысить инфляцию до цели. Не думаю, что в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы", - добавил замминистра экономики.

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