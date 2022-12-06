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Украина 19-я в мире по темпам инфляции. Первая – Зимбабве с 269%

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 14:16
Украина 19-я в мире по темпам инфляции. Первая – Зимбабве с 269% - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина делит с Пакистаном 19-е место среди стран с самыми высокими темпами инфляции в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Elements, основанного на данных Trading Economics.   

Геополитическая напряженность, увеличение затрат на энергию, перебои с поставками привели к тому, что почти в половине стран мира уровень инфляции измеряется двузначными цифрами. В некоторых даже трехзначными, указано в отчете. 

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Лидерами по темпам инфляции являются Зимбабве (269% в годовом исчислении на октябрь 2022 года), Ливан (162%) и Венесуэла (156%).

Украина 19-я в мире по темпам инфляции. Первая – Зимбабве с 269%
  
Украина 19-я в мире по темпам инфляции. Первая – Зимбабве с 269%

По мере усиления ценового давления 33 центральных банка из 38, отслеживаемых Банком международных расчетов, в этом году повысили процентные ставки. Эти скоординированные повышения являются крупнейшими за два десятилетия, знаменуя собой конец эпохи самых низких процентных ставок, отмечают авторы исследования 

В 2023 году центральные банки могут продолжить политику повышения ставок, поскольку инфляция остается рекордно высокой. 

Украина 19-я в мире по темпам инфляции. Первая – Зимбабве с 269%

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Роман Бриль
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