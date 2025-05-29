Украина договорилась с МВФ о девятом транше на $0,5 млрд

Рекордная программа Международного валютного фонда продолжается. Завершился уже восьмой просмотр

Глава миссии МВФ Гэвин Грей (Фото: Минразвития)

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о восьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility), сообщил 29 мая премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очередной транш в размере около полумиллиарда долларов сможем получить после утверждения пересмотра исполнительным советом директоров Фонда, ожидаемого в течение месяца", — говорится в Telegram-канале премьера.

Миссия МВФ работала в Киеве в течение 20-27 мая.

"По оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика нашей страны остается устойчивой, а правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы", — добавил он.

Министерство финансов уточнило, что Украина ради получения транша выполнила все количественные критерии эффективности на конец марта и два структурных маяка: в Верховную Раду подали изменения по налоговой отчетности для цифровых платформ и опубликовала отчет об аудите НАБУ.

Миссия МВФ отметила значительный прогресс реформы управления публичными инвестициями в Украине.

Она отметила, что сохранение среднесрочной фискальной устойчивости требует продолжения усилий по мобилизации внутренних доходов, борьбы с уклонением от уплаты налогов и улучшения инвестиционного климата. Важное значение имеют широкомасштабные, долгосрочные и эффективные меры по мобилизации доходов, а также активная реализация Национальной стратегии доходов Украины.

За время действия программы МВФ EFF в госбюджет поступило около $10,1 миллиарда из предусмотренных $15,5 миллиарда.