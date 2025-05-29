Україна домовилась із МВФ про дев'ятий транш на $0,5 млрд

Рекордна програма Міжнародного валютного фонду в Україні триває. Завершився уже восьмий перегляд

Голова місії МВФ Гевін Грей (Фото: Мінрозвитку)

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility), повідомив 29 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця", – йдеться в Telegram-каналі прем'єра.

Місія МВФ працювала у Києві протягом 20-27 травня.

"За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи", – додав він.

Міністерство фінансів уточнило, що Україна для отримання траншу виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня і два структурні маяки: до Верховної Ради подали зміни щодо податкової звітності для цифрових платформ та опублікували звіт про аудит НАБУ.

Місія МВФ відзначила значний прогрес реформи управління публічними інвестиціями в Україні.

Вона наголосила, що збереження середньострокової фіскальної стійкості вимагає продовження зусиль з мобілізації внутрішніх доходів, боротьби з ухиленням від сплати податків та покращення інвестиційного клімату. Важливе значення мають широкомасштабні, довгострокові та ефективні заходи з мобілізації доходів, а також активна реалізація Національної стратегії доходів України.

За час дії програми МВФ EFF до держбюджету надійшло близько $10,1 млрд із передбачених $15,5 млрд.