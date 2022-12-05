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Украина и ОАЭ готовят большой договор об экономическом партнерстве

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 12:50
Украина и ОАЭ готовят большой договор об экономическом партнерстве - Фото
Министр экономики Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о намерении заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Соответствующее совместное заявление подписали министр экономики Юлия Свириденко и министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди, сообщает пресс-служба Минэкономики.   

Намерение начать переговоры по заключению CEPA было озвучено в феврале прошлого года после визита в ОАЭ президента Владимира Зеленского, уточняют в министерстве. 

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По словам Тани бин Ахмед Аль Зейуди, Украина стала первым европейским государством, с которым ОАЭ намерены заключить CEPA. 

"СЕРА с Украиной открывает ряд новых возможностей для наших экспортеров, инвесторов и производителей, а также предоставляет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины", — добавил Аль Зейуди. 

По результатам 2021 года общий объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ составил $1,147 млрд, что является наибольшим показателем за всю историю двусторонних торгово-экономических отношений. Объем инвестиции ОАЭ в экономику Украины в прошлом году достиг почти $243,3 млн. 

В отраслевом разрезе наибольшую долю сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает торговля агропромышленной продукцией (более 50%), на втором месте – металлургия (около 30%).   

Также стороны отмечают перспективы сотрудничества в инфраструктурных проектах, энергетике, фармацевтической промышленности, в сфере инноваций, исследований, разработок и технологий. 

Переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению CEPA уже начались. С украинской стороны переговорную группу возглавляет замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка. 

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Роман Бриль
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Тарас Качка оаэ минэкономики экономическое сотрудничество СЕРА
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