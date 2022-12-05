Украина и ОАЭ готовят большой договор об экономическом партнерстве

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о намерении заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Соответствующее совместное заявление подписали министр экономики Юлия Свириденко и министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Намерение начать переговоры по заключению CEPA было озвучено в феврале прошлого года после визита в ОАЭ президента Владимира Зеленского, уточняют в министерстве.

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По словам Тани бин Ахмед Аль Зейуди, Украина стала первым европейским государством, с которым ОАЭ намерены заключить CEPA.

"СЕРА с Украиной открывает ряд новых возможностей для наших экспортеров, инвесторов и производителей, а также предоставляет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины", — добавил Аль Зейуди.

По результатам 2021 года общий объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ составил $1,147 млрд, что является наибольшим показателем за всю историю двусторонних торгово-экономических отношений. Объем инвестиции ОАЭ в экономику Украины в прошлом году достиг почти $243,3 млн.

В отраслевом разрезе наибольшую долю сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает торговля агропромышленной продукцией (более 50%), на втором месте – металлургия (около 30%).

Также стороны отмечают перспективы сотрудничества в инфраструктурных проектах, энергетике, фармацевтической промышленности, в сфере инноваций, исследований, разработок и технологий.

Переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению CEPA уже начались. С украинской стороны переговорную группу возглавляет замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Роман Бриль

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