Украина избежала рецессии: в первом квартале возобновился рост ВВП
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По оперативной оценке Государственной службы статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Это означает, что экономика Украины избежала рецессии и вернулась к минимальному росту после падения на 0,1% в последнем квартале 2024 года.

Украина избежала рецессии: в первом квартале возобновился рост ВВП
Источник: Государственная служба статистики
ВВПГосстат