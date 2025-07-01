Украина избежала рецессии: в первом квартале возобновился рост ВВП

Экономика Украины в начале 2025 года выросла на 0,9%

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По оперативной оценке Государственной службы статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Это означает, что экономика Украины избежала рецессии и вернулась к минимальному росту после падения на 0,1% в последнем квартале 2024 года.