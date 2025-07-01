Украина избежала рецессии: в первом квартале возобновился рост ВВП
По оперативной оценке Государственной службы статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
Это означает, что экономика Украины избежала рецессии и вернулась к минимальному росту после падения на 0,1% в последнем квартале 2024 года.
- Международный валютный фонд не исключает, что в 2025 году экономика Украины сократится.
- Министерство экономики Украины закладывает в прогнозы резкое ускорение роста ВВП, начиная с 2026 года.