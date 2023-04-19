Украина наращивает экспорт и импорт. Падение товарооборота замедлилось — Гостаможня

Внешний товарооборот Украины составил $25,8 млрд по итогам первого квартала 2023 года, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В январе сокращение товарооборота составило 35% по сравнению с январем 2022 года, за два первых месяца года – 30%.

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За первый квартал в Украину импортировали товаров на $15,5 млрд, а экспортировали на $10,3 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $2,6 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $1,5 млрд, Китай — на $1 млрд, Румынию — на $997 млн.

В общих объемах ввозимых в январе-марте 2023 года 71% товаров составили: машины, оборудование и транспорт ($4,4 млрд), топливо-энергетические товары ($3,6 млрд), продукция химической промышленности ($2,8 млрд).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары ($6,7 млрд), металлы и изделия из них ($929 млн), машины, оборудование и транспорт ($812 млн).

7 апреля 2023 года Украина после полугодового перерыва возобновила экспорт электроэнергии.

14 апреля в Госстате подтвердили, что Украина увеличила импорт товаров первые два месяца года.

18 апреля Украине удалось разблокировать транзит агропродукции через Польшу.

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Роман Бриль

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