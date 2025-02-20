Украина не выполнила два маяка, но ожидает $917 млн: представители МВФ приехали в Киев

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Миссия Международного валютного фонда 20 февраля в Киеве начинает работу по седьмому пересмотру Программы расширенного финансирования EFF, сообщила Пришила Тофано, постоянная представительница МВФ в Украине, передает Интерфакс-Украина.

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Пока детали работы миссии не разглашаются. Однако в случае успешного прохождения пересмотра Украина может получить транш в размере $917,54 млн.

Киев не выполнил два структурных маяка, предусмотренные программой. Речь идет о принятии Верховной Радой до конца 2024 года двух законов – об отмене "поправок Лозового" и создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного админсуда Киева. Соответствующие законопроекты №12367 и №12368 правительство зарегистрировало в парламенте только в конце декабря, они даже не рассмотрены в первом чтении.

По условиям меморандума, один из законопроектов предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые позволят Специализированной антикоррупционной прокуратуре управлять запросами об экстрадиции и международной правовой помощи. Также документ урегулирует вопрос истечения сроков досудебного расследования, что должно устранить влияние "правок Лозового" на антикоррупционные дела.

Второй законопроект касается создания нового суда, который будет рассматривать административные дела против центральных органов власти, в частности Кабмина, НБУ, НАБУ и НАПК. В его состав должны войти судьи, успешно прошедшие проверку на профессиональную компетентность и честность.

По итогам пятого пересмотра программы МВФ согласовал изменения в расписании выплат. Если раньше в 2025 году было предусмотрено только два просмотра – в марте и августе, каждый с траншем в $917,5 млн, то теперь программа расширена до четырех ежеквартальных просмотров, как в 2024 году. Размер восьмого транша в марте остался неизменным – $917,5 млн, а следующие три выплаты в 2025 году составят $809,6 млн, $539,8 млн и $445,3 млн соответственно. Всего в 2025 году планируется привлечь $2,7 млрд от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.