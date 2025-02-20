Україна не виконала два маяки, але очікує $917 млн: представники МВФ приїхали в Київ

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Місія Міжнародного валютного фонду 20 лютого в Києві розпочинає роботу щодо сьомого перегляду Програми розширеного фінансування EFF, повідомила Прішила Тофано, постійна представниця МВФ в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі деталі роботи місії не розголошуються. Однак у разі успішного проходження перегляду Україна може отримати транш у розмірі $917,54 млн.

Київ не виконав два структурні маяки, передбачені програмою. Йдеться про ухвалення Верховною Радою до кінця 2024 року двох законів – щодо скасування "поправок Лозового" та створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адмінсуду Києва. Відповідні законопроєкти №12367 і №12368 уряд зареєстрував у парламенті лише в кінці грудня, наразі вони навіть не розглянуті в першому читанні.

За умовами меморандуму, один із законопроєктів передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу, що дозволять Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та міжнародну правову допомогу. Також документ врегулює питання спливу строків досудового розслідування, що має усунути вплив "правок Лозового" на антикорупційні справи.

Другий законопроєкт стосується створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів влади, зокрема Кабміну, НБУ, НАБУ та НАЗК. До його складу мають увійти судді, які успішно пройшли перевірку на професійну компетентність та доброчесність.

За підсумками п'ятого перегляду програми МВФ погодив зміни до розкладу виплат. Якщо раніше у 2025 році було передбачено лише два перегляди – у березні та серпні, кожен із траншем у $917,5 млн, то тепер програму розширено до чотирьох щоквартальних переглядів, як у 2024 році. Розмір восьмого траншу у березні залишився незмінним – $917,5 млн, натомість наступні три виплати у 2025 році становитимуть $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн відповідно. Загалом у 2025 році планується залучити $2,7 млрд від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.