Украина подписала соглашение о получении $2,5 млрд гранта от США

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта в размере $2,5 млрд. Деньги выделены США и направлены в Целевой фонд доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)", сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму $9,9 млрд. Первый грант от США в размере $6 млрд Украина получила в феврале.

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Средства гранта будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

По проекту PEACE in Ukraine, который реализовывается совместно с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР), Украина уже получила грантов и займов на общую сумму $14 млрд и 1,2 млрд евро.

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Роман Бриль

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