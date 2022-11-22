Украина получила $60 млн от Всемирного банка под гарантии Латвии

В государственный бюджет Украины поступило $60 млн финансирование от Всемирного банка. Из этих средств $50 млн предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР), остальные – $10 млн, как гарантии от Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Деньги будут направлены на компенсацию расходов госбюджета на зарплаты работников образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях, говорится в сообщении.

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Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия – 0,25 %, комиссия по обязательству – 0,25 % годовых от неснятого остатка.

Срок погашения кредита от Латвии – 18,5 лет с 4-летним льготным периодом, одноразовая комиссия – 0,25 % и комиссия по обязательствам – 0,25 %.

"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

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Роман Бриль

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