Украина получила $60 млн от Всемирного банка под гарантии Латвии
В государственный бюджет Украины поступило $60 млн финансирование от Всемирного банка. Из этих средств $50 млн предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР), остальные – $10 млн, как гарантии от Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Деньги будут направлены на компенсацию расходов госбюджета на зарплаты работников образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия – 0,25 %, комиссия по обязательству – 0,25 % годовых от неснятого остатка.
Срок погашения кредита от Латвии – 18,5 лет с 4-летним льготным периодом, одноразовая комиссия – 0,25 % и комиссия по обязательствам – 0,25 %.
"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
- 22 ноября Франция выделила Украине 100 млн евро льготного кредита на бюджетные расходы.
- 22 ноября Европейская комиссия объявила о 2,5 млрд евро макрофина для Украины.
- 22 ноября Укргазбанк договорился с ЕБРР о 25 млн евро кредита на поддержку украинского бизнеса.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Комментарии