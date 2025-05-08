Украина получила от Евросоюза новый транш, обеспеченный доходами от активов России

Шмыгаль сообщил о получении 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA

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В четверг, 8 мая, Украина получила от Евросоюза четвертый транш в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Его сумма составляет 1 миллиард евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA. Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов Центробанка России. Направляем эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства. Этот транш – часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю", – говорится в Telegram-канале Шмыгаля.

Он добавил, что ERA – действенный механизм, но Украина ожидает следующего шага – полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России.

Полученные в четверг деньги стали первым траншем финансовой помощи в мае.

В апреле на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,86 млрд от ЕС и $1,29 млрд от других партнеров. Благодаря этому резервы Украины выросли до нового исторического максимума.