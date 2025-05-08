Україна отримала від Євросоюзу новий транш, забезпечений доходами від активів Росії

Шмигаль повідомив про отримання 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Фото: depositphotos.com

У четвер, 8 травня, Україна отримала від Євросоюзу четвертий транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави. Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю", – йдеться в Telegram-каналі Шмигаля.

Він додав, що ERA – дієвий механізм, але Україна очікує на наступний крок – повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.

Отримані в четвер гроші стали першим траншем фінансової допомоги в травні.

У квітні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,86 мільярда від ЄС та $1,29 мільярда від інших партнерів. Завдяки цьому резерви України зросли до нового історичного максимуму.