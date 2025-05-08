Україна отримала від Євросоюзу новий транш, забезпечений доходами від активів Росії
У четвер, 8 травня, Україна отримала від Євросоюзу четвертий транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави. Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю", – йдеться в Telegram-каналі Шмигаля.
Він додав, що ERA – дієвий механізм, але Україна очікує на наступний крок – повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.
Отримані в четвер гроші стали першим траншем фінансової допомоги в травні.
У квітні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,86 мільярда від ЄС та $1,29 мільярда від інших партнерів. Завдяки цьому резерви України зросли до нового історичного максимуму.
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Голова НБУ Андрій Пишний сподівається, що у 2026 році Україна отримає доступ і до "тіла" заморожених активів.