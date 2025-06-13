Украина получила от Евросоюза пятый транш, обеспеченный доходами от активов России

Фото: depositphotos.com

В пятницу, 13 июня, Украина получила от Евросоюза пятый транш в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Его сумма составляет 1 миллиард евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Привлеченные средства будут направлены на ключевые расходы государственного бюджета", — говорится в заявлении Шмыгаля.

Читайте также Более 46 000 биткоинов уже есть. Появится ли в Украине полноценный крипторезерв

Он поблагодарил Евросоюз за последовательную и надежную поддержку Украины.

В 2025 году Европейский Союз предоставил Украине уже 10,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки – это самый большой вклад среди всех международных партнеров.

Финансирование находит в рамках двух инструментов – ERA и Ukraine Facility.

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 7 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года. ERA предусматривает направление Украине $50 млрд по странам G7, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).