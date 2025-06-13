Україна отримала від Євросоюзу п'ятий транш, забезпечений доходами від активів Росії
У п'ятницю, 13 червня, Україна отримала від Євросоюзу п'ятий транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", – йдеться в заяві Шмигаля.
Він подякував Євросоюзу за послідовну та надійну підтримку України.
У 2025 році Європейський Союз надав Україні вже 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів.
Фінансування находить у межах двох інструментів – ERA та Ukraine Facility.
Загалом, у межах ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 7 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року. ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд країнами G7, із яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро ($20 млрд).
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Голова НБУ Андрій Пишний сподівається, що у 2026 році Україна отримає доступ і до "тіла" заморожених активів.