Україна отримала від Євросоюзу п'ятий транш, забезпечений доходами від активів Росії

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У п'ятницю, 13 червня, Україна отримала від Євросоюзу п'ятий транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", – йдеться в заяві Шмигаля.

Він подякував Євросоюзу за послідовну та надійну підтримку України.

У 2025 році Європейський Союз надав Україні вже 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів.

Фінансування находить у межах двох інструментів – ERA та Ukraine Facility.

Загалом, у межах ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 7 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року. ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд країнами G7, із яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро ($20 млрд).