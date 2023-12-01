Украина получит $1,2 млрд на соцвыплаты под гарантии Японии

Фото: depositphotos.com

Украина получит от Всемирного банка ссуду в размере $1,2 млрд на соцвыплаты в рамках новой программы INSPIRE. Деньги возьмут из целевого фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии, сообщил ВБ в четверг.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат самым уязвимым слоям населения Украины. Это такие выплаты, как социальные стипендии, помощь лицам с инвалидностью, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, чернобыльские деньги и тому подобное.

Ожидается, что данный проект охватит около 10 млн украинцев.

Вместе с одобренным сегодня проектом, Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров таких стран, как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.

С ноября Украина перестала получать гранты от Соединенных Штатов, которые уже два месяца не могут утвердить новую помощь.

Из-за этого в ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Это самая низкая сумма за последние полгода.

Собственных поступлений Украине хватает только на военную кампанию.

Читайте также: Министерство финансов США: Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что ей не хватило денег