Україна отримає $1,2 млрд на соцвиплати під гарантії Японії

Майже 10 млн українців зможуть отримати державні виплати завдяки позиці від Світового банку

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Україна отримає від Світового банку позику в розмірі $1,2 млрд на соцвиплати в рамках нової програми INSPIRE. Гроші візьмуть із цільового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримується урядом Японії, повідомив СБ у четвер.

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Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України. Це такі виплати, як соціальні стипендії, допомога особам з інвалідністю, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, чорнобильські гроші тощо.

Очікується, що даний проєкт охопить майже 10 млн українців.

Разом зі схваленим сьогодні проєктом, Світовий банк уже мобілізував понад $38 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, як США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.

З листопада Україна перестала отримувати гранти від Сполучених Штатів, які уже два місяці не можуть затвердити нову допомогу.

Через це у листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування. Це найменша сума за останні пів року.

Власних надходжень Україні вистачає тільки на воєнну кампанію.

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