Украина получит 200 млн евро от БРСЕ на помощь внутренним переселенцам

Банк развития Совета Европы финансирует в Украине уже три проекта на общую сумму 400 млн евро

Фото: пресс-служба БРСЕ

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил новый проект для Украины "Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПО) в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Проект предусматривает выделение Украине 200 млн евро кредита на финансирование бюджетных расходов для выплат ВПО.

В частности, выплаты включают обеспечение временным проживанием, физической реабилитацией, бесплатным питанием детей ВПО в дошкольных, школьных и профессионально-технических учебных заведениях, а также помощь в трудоустройстве в новых регионах.

Проект является третьей операцией БРСЕ с момента официального присоединения Украины к Банку в июне 2023 года. Общий объем одобренного для Украины финансирования составляет 400 млн евро.

В секторе здравоохранения реализуется проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (Heal Ukraine). Украина уже получила первые транши от Банка в размере около 16 млн евро. Деньги направляются на покрытие выплат по программе медицинских гарантий и восстановления доступа граждан к первичной медико-санитарной помощи.

В секторе восстановления внедряется проект "HOME. Компенсация за уничтоженное имущество" общим объемом 100 млн евро, из которых 70 млн евро уже получено. По состоянию на начало ноября 2024 года в рамках проекта профинансирован 1741 жилищный сертификат на 2,9 млрд грн, что позволило украинцам приобрести более 1400 объектов недвижимости. До конца ноября этого года Украина получит второй транш в размере 30 млн евро.