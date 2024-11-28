Украина получит от ЕС 18 млрд евро по механизму G7: меморандум

Фото: Валдіс Домбровскіс / X

В четверг, 28 ноября, подписан меморандум о предоставлении Европейским союзом Украине дополнительной макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро, обеспеченной доходами от замороженных российских активов, в рамках пакета Большой семерки (G7) на $50 млрд, сообщил в четверг, 28 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"ЕС сделал шаг по предоставлению Украине исключительной макрофинансовой помощи. Был подписан Меморандум о взаимопонимании, необходимый для выделения 18,1 млрд евро. Это часть пакета G7 на сумму $50 млрд, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов", — говорится в соцсетях Шмыгаля.

От Еврокомиссии документ подписал вице-президент Валдис Домбровскис.

"Имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС относительно макрофинансовой помощи в размере 18,1 миллиарда евро, чтобы помочь Украине покрыть неотложные потребности. Это часть инициативы G7, направленной на поддержку Украины за счет доходов от замороженных российских активов, обеспечивая, чтобы агрессор заплатил за причиненный ущерб", — написал он в соцсети X (Twitter).