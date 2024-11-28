Україна отримає від ЄС 18 млрд євро за механізмом G7: меморандум

Фото: Валдис Домбровскис / X

У четвер, 28 листопада, підписано меморандум про надання Європейським Союзом Україні додаткової макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро, що забезпечується прибутками від заморожених російських активів, у межах пакета Великої сімки (G7) на $50 млрд, повідомив у четвер, 28 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"ЄС зробив крок щодо надання Україні виняткової макрофінансової допомоги. Було підписано Меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення 18,1 млрд євро. Це частина пакета G7 на суму $50 млрд, що забезпечується прибутками від заморожених російських активів", – йдеться у соцмережах Шмигаля.

Від Єврокомісії документ підписав віцепрезидент Валдіс Домбровскіс.

"Маю честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 мільярда євро, щоб допомогти Україні покрити нагальні потреби. Це частина ініціативи G7, спрямованої на підтримку України користуючись з доходів від заморожених російських активів, забезпечуючи, щоб агресор заплатив за завдану шкоду", – написав він у соцмережі X (Twitter).