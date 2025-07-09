Украина прошла локальный пик инфляции: в июне она составила 14,3%

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Темпы инфляции в Украине начали падать после непрерывного роста в течение последнего года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в июне составила 14,3% (по сравнению с июнем 2024 года) после 15,9% в мае.

Источник: Государственная служба статистика

Месячная инфляция (по сравнению с маем 2025 года) в июне замедлилась до 0,8% после 1,3% в предыдущем месяце.

В начале июля Национальный банк сообщил, что в мае инфляция достигла своего пика (15,9% год к году) и уже в июне вернулась к понижению, в основном благодаря высокой прошлогодней базе сравнения административно регулируемых цен.

При этом снижение инфляции, согласно оценке НБУ, было медленнее, чем прогнозировалось, из-за сохранения высоких темпов роста цен на продукты питания.