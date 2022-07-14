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Украина рассчитывает получить в июле $4,4 млрд от международных партнеров

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14.07.2022, 09:19
Украина рассчитывает получить в июле $4,4 млрд от международных партнеров - Фото
Фото: Министерство финансов/Facebook

Министерство финансов прогнозирует, что в июле Украина получит $4,4 млрд финансовой помощи от международных партнеров. Об этом в эфире телемарафона 13 июля сказал министр Сергей Марченко.

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"В этом месяце мы ожидаем $4,4 млрд. В прошлом мы получили $4,4 млрд по факту, в мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего лишь $1,5 млрд, в апреле – $1,7 млрд, в марте – $3,4 млрд", — рассказал Марченко.

При этом экономический советник президента Олег Устенко в комментарии Financial Times заявил, что ежемесячная потребность Украины в бюджетной поддержке увеличилась до $9 млрд.

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Марченко пока об этом не говорит. В то же время он признал, что внутренних поступлений в государственный бюджет сильно не хватает, хотя они и улучшились в последнее время.

"Таможня значительно улучшила мартовско-апрельские поступления. Сейчас мы выходим на 40-50% довоенных планов, а раньше было меньше 30%. Налоговая собирает от 70% до 80% плановых довоенных доходов".

От 14% бизнеса не работает, а еще 30% работают с ограничениями или меньшими объемами, подчеркнул Марченко.

  • 12 июля стало известно, что США направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи. Это уже второй грант США за последние две недели, в общей сложности сумма помощи составила $3 млрд.
  • В тот же день министры финансов Европейского Союза во вторник согласовали выделение Украине 1 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
Андрей Водяный
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