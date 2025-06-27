Украина синхронизирует санкции с ЕС и партнерами: Зеленский подписал указ

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 27 июня

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 27 июня о синхронизации санкций Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи против Российской Федерации.

Соответствующий указ №422/2025 опубликован на сайте главы государства.

"Максимально мобилизуем санкционное давление на Россию для завершения войны и реального мира. Мы должны имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях. Синхронизация санкций должна быть обеспечена", – прокомментировал Зеленский.

По его словам, сегодняшнее решение СНБО устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и "поручает активизировать все наше дипломатическое направление".

"Россия должна испытывать реально болезненные последствия того, что блокирует все дипломатические усилия и мирные предложения и затягивает войну. Санкции ЕС, санкции других участников Группы семи, санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, – все это должно работать на сто процентов", – заявил глава государства.

Согласно документу, СНБО постановил:

→ Кабинету министров и Службе безопасности Украины вместе с Национальным банком обеспечить полную имплементацию в юрисдикции государства санкций, утвержденных международными партнерами;

→ санкции, утвержденные партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера;

→ Кабмин, СБУ, Служба внешней разведки вместе с Офисом генерального прокурора должны обеспечить синхронизацию санкций с ЕС, США и другими государствами.

О том, что Украина полностью синхронизирует свои санкции с пакетами санкций Европейского Союза и других международных партнеров против России, Зеленский говорил 19 июня.

20 июня Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, причастных к производству дронов в России, а 22 июня – против тех, кто сотрудничает с россиянами в оккупации.