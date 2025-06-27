Украина синхронизирует санкции с ЕС и партнерами: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 27 июня о синхронизации санкций Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи против Российской Федерации.
Соответствующий указ №422/2025 опубликован на сайте главы государства.
"Максимально мобилизуем санкционное давление на Россию для завершения войны и реального мира. Мы должны имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях. Синхронизация санкций должна быть обеспечена", – прокомментировал Зеленский.
По его словам, сегодняшнее решение СНБО устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и "поручает активизировать все наше дипломатическое направление".
"Россия должна испытывать реально болезненные последствия того, что блокирует все дипломатические усилия и мирные предложения и затягивает войну. Санкции ЕС, санкции других участников Группы семи, санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, – все это должно работать на сто процентов", – заявил глава государства.
Согласно документу, СНБО постановил:
→ Кабинету министров и Службе безопасности Украины вместе с Национальным банком обеспечить полную имплементацию в юрисдикции государства санкций, утвержденных международными партнерами;
→ санкции, утвержденные партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера;
→ Кабмин, СБУ, Служба внешней разведки вместе с Офисом генерального прокурора должны обеспечить синхронизацию санкций с ЕС, США и другими государствами.
О том, что Украина полностью синхронизирует свои санкции с пакетами санкций Европейского Союза и других международных партнеров против России, Зеленский говорил 19 июня.
20 июня Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, причастных к производству дронов в России, а 22 июня – против тех, кто сотрудничает с россиянами в оккупации.
- Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против РФ в мае. Согласия по 18-му пакету санкций в ЕС пока не достигнуто – его заблокировали Венгрия и Словакия.