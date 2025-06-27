Україна синхронізує санкції з ЄС і партнерами: Зеленський підписав указ

Президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 27 червня

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 27 червня про синхронізацію санкцій України, Євросоюзу та інших учасників Групи семи проти Російської Федерації.

Відповідний указ №422/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

"Максимально мобілізуємо санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру. Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена", – прокоментував Зеленський.

За його словами, сьогоднішнє рішення РНБО встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та "доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям".

"Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників Групи семи, санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на сто відсотків", – заявив глава держави.

Згідно з документом, РНБО постановила:

→ Кабінету міністрів і Службі безпеки України разом з Національним банком забезпечити повну імплементацію в юрисдикції держави санкцій, що затверджені міжнародними партнерами;

→ санкції, затверджені партнерами мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера;

→ Кабмін, СБУ, Служба зовнішньої розвідки разом з Офісом генерального прокурора мають забезпечити синхронізацію санкцій з ЄС, США й іншими державами.

Про те, що Україна повністю синхронізує свої санкції з санкційними пакетами Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів проти Росії, Зеленський казав 19 червня.

20 червня Зеленський запровадив санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва дронів у Росії, а 22 червня – проти тих, хто співпрацює з росіянами в окупації.