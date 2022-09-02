Украина свела бюджет в августе с небольшим дефицитом. Помог рекордный объем грантов

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины благодаря рекордному объему международных грантов в августе сохранился на невысоком уровне – 6,4 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Августовский дефицит немного больше, чем был в июле (4,8 млрд грн), но в разы меньше показателей предыдущих месяцев. Тогда дефицит бюджета достигал 80-135 млрд грн.

Резкое снижение бюджетного дефицита во второй половине лета связано с увеличением внешней помощи в виде грантов, которые классифицируются как доходы государственного бюджета, в отличие от кредитов.

Сумма грантовой помощи в августе достигла рекордных 109,7 млрд грн.

В целом доходы общего фонда госбюджета в августе выросли до 204,6 млрд грн со 169,6 млрд грн в июле, а кассовые расходы – до 212,1 млрд грн со 174,5 млрд грн.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году. 1 августа Украина получила первый транш в 1 млрд евро из этого пакета, остальная сумма ожидается осенью.

Украина также рассчитывает на новую программу МВФ в размере хотя бы $5 млрд.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.