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Украина свела бюджет в августе с небольшим дефицитом. Помог рекордный объем грантов

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 12:43
Украина свела бюджет в августе с небольшим дефицитом. Помог рекордный объем грантов - Фото
Гривни (Фото: Depositphotos)

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины благодаря рекордному объему международных грантов в августе сохранился на невысоком уровне – 6,4 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем сайте.

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Августовский дефицит немного больше, чем был в июле (4,8 млрд грн), но в разы меньше показателей предыдущих месяцев. Тогда дефицит бюджета достигал 80-135 млрд грн.

Резкое снижение бюджетного дефицита во второй половине лета связано с увеличением внешней помощи в виде грантов, которые классифицируются как доходы государственного бюджета, в отличие от кредитов.

Сумма грантовой помощи в августе достигла рекордных 109,7 млрд грн.

В целом доходы общего фонда госбюджета в августе выросли до 204,6 млрд грн со 169,6 млрд грн в июле, а кассовые расходы – до 212,1 млрд грн со 174,5 млрд грн.

Андрій Водяний
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Минфин дефицит бюджета бюджет-2022
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