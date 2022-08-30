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Украина в августе получила рекордные $4,6 млрд внешней помощи

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 17:06
Украина в августе получила рекордные $4,6 млрд внешней помощи - Фото
Фото: Минфин/Facebook

Украина в августе получила $4,6 млрд внешней помощи. Это самый большой показатель с начала войны, сказал в понедельник министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

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"Ожидаем в сентябре поступления от Соединенных Штатов $1,5 млрд грантовой помощи – это последний транш их помощи, и также ожидаем в сентябре и начале октября получение макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза", — сказал он.

ЕС еще в мае пообещал выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи, но с этим возникли определенные проблемы. Германия считает, что макрофинансовая помощь должна носить больше грантовый характер, чем кредитный, а это противоречит действующему механизму ее предоставления.

"Для нас не принципиально, грант или кредит, поскольку он выделяется на долгосрочный период на льготных условиях. Для нас принципиально закрыть вопрос о ликвидности", — сказал Марченко по этому поводу.

Андрей Водяный
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сергей марченко финансовая помощь
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