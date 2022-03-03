Украина в течение недели получит первый транш финансовой помощи от ЕС – Минфин

В условиях военного времени министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Первый транш Украина сможет получить уже в течение недели, говорится в сообщении.

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"Мы благодарны нашим европейским партнерам за доверие и решительную поддержку, которую мы получаем. Это чрезвычайно важно в условиях военного времени. Макрофинансовая помощь ЕС – это весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины", – прокомментировал министр финансов Украины.

В министерстве отмечают, что решение о финансовой поддержке Украины было принято в беспрецедентно короткие сроки.

Также сегодня Евросоюз со своей стороны подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины.

Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МВФ финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Средства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

24 января 2022 года ЕС объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи. 1 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. 16 февраля 2022 года Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи, а 21 февраля ЕС окончательно согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине.

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Роман Брыль

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