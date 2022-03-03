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Украина в течение недели получит первый транш финансовой помощи от ЕС – Минфин

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 17:13
Украина в течение недели получит первый транш финансовой помощи от ЕС – Минфин - Фото
Фото: depositphotos.com

В условиях военного времени министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

Первый транш Украина сможет получить уже в течение недели, говорится в сообщении. 

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"Мы благодарны нашим европейским партнерам за доверие и решительную поддержку, которую мы получаем. Это чрезвычайно важно в условиях военного времени. Макрофинансовая помощь ЕС – это весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины", – прокомментировал министр финансов Украины. 

В министерстве отмечают, что решение о финансовой поддержке Украины было принято в беспрецедентно короткие сроки.  

Также сегодня Евросоюз со своей стороны подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.  

Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины.  

Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат. 

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МВФ финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Средства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах. 

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Роман Брыль
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Минфин транш макрофинансовая помощь ес
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