Украина в течение недели получит первый транш финансовой помощи от ЕС – Минфин
В условиях военного времени министр финансов Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Первый транш Украина сможет получить уже в течение недели, говорится в сообщении.
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"Мы благодарны нашим европейским партнерам за доверие и решительную поддержку, которую мы получаем. Это чрезвычайно важно в условиях военного времени. Макрофинансовая помощь ЕС – это весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины", – прокомментировал министр финансов Украины.
В министерстве отмечают, что решение о финансовой поддержке Украины было принято в беспрецедентно короткие сроки.
Также сегодня Евросоюз со своей стороны подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины.
Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.
- 24 января 2022 года ЕС объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи. 1 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. 16 февраля 2022 года Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи, а 21 февраля ЕС окончательно согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине.
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