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Украина выплатила по облигациям на 55 млрд грн больше, чем привлекла от выпуска новых: НБУ

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 15:20
Украина выплатила по облигациям на 55 млрд грн больше, чем привлекла от выпуска новых: НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабной войны России против Украины объем выплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 55,3 млрд грн превысил объем привлеченных средств в госбюджет на аукционах по продаже ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

В частности, с 24 февраля по 18 сентября 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 149,2 млрд грн, $1,53 млрд и 168 млн евро, а привлекло от размещения новых ОВГЗ на аукционах – 99,4 млрд грн, $957,1 млн и 468,4 млн евро.  

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Начиная с апреля объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам.  

В частности, в апреле отрицательное сальдо внутренних долговых операций правительства составило 2,8 млрд грн, в мае – 411 млн грн, в июне – 20,9 млрд грн, в июле – 17 млрд грн, в августе – 24,4 млрд грн, с начала сентября – 241 млн грн. 

За период действия военного положения Министерство финансов повышало ставки по гривневым ОВГЗ, размещаемым на 6, 12 и 14 месяцев (до 12,0%, 14,0% и 16,0% годовых соответственно), а также ставки по долларовым ОВГЗ на 3, 6 и 12 месяцев (до 3,5%, 4,0% и 4,5% годовых соответственно) – в последний раз 9 августа 2022 года. 

Доходность по гривневым ОВГЗ, размещаемым на 3 месяца, не изменилась с начала полномасштабной войны и составила от 9,5% годовых, как и по военным ОВГЗ, номинированным в евро (2,5% годовых для всех сроков погашения). 

На 19 сентября 2022 года крупнейший портфель ОВГЗ удерживают банки–первичные дилеры. 

Вторым по объему является портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины.   

В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1,1 млрд грн и $2 млн. 

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Роман Бриль
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нацбанк гособлигации ОВГЗ военные облигации
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