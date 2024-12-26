Украина выполнила еще два требования Евросоюза, чтобы получать деньги по Ukraine Facility

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Кабинет министров утвердил Стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами Евросоюза и Молдовы до 2030 года и Стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года. Эти два стратегических документа являются шагами Плана Украины по программе финансовой помощи Ukraine Facility, указано на правительственном портале.

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Стратегия развития приграничной инфраструктуры предусматривает реконструкцию пунктов пропуска на границе со странами ЕС, создание сети сервисных зон, упрощение процедур пересечения границы (цифровизация и введение совместного контроля) в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Как сообщал ранее замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач речь идет о реконструкции шести пунктов пропуска с Польшей, трех – на границе со Словакией, пяти – с Румынией, трех – с Венгрией и 11 – с Молдовой.

Также запланировано строительство новых пунктов пропуска, в частности, Белая Церковь – Сигету-Мармацией, Белая Криница – Климеуц, Руська – Ульма и Шепит – Извореле Сучевей на границе с Румынией, Большая Паладь – Надьгодош, Дийда – Берегдароц – с Венгрией.

Второй документ — Стратегия по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года — предусматривает развитие социальных услуг и поддержку людей с повышенными потребностями с целью обеспечения их возможности самостоятельно проживать в обществе.

Справка Финансирование Украины Евросоюзом в рамках Ukraine Facility предусматривает выделение в течение 2024-2027 годов 50 млрд евро, направленных прежде всего на поддержку реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС. Из этих денег Украина получит 38,27 млрд евро бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро в инвестиционный фонд, 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки. Финансирование Украины Евросоюзом в рамках Ukraine Facility предусматривает выделение в течение 2024-2027 годов 50 млрд евро, направленных прежде всего на поддержку реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС. Из этих денег Украина получит 38,27 млрд евро бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро в инвестиционный фонд, 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.