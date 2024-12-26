Украина выполнила еще два требования Евросоюза, чтобы получать деньги по Ukraine Facility
Кабинет министров утвердил Стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами Евросоюза и Молдовы до 2030 года и Стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года. Эти два стратегических документа являются шагами Плана Украины по программе финансовой помощи Ukraine Facility, указано на правительственном портале.
Стратегия развития приграничной инфраструктуры предусматривает реконструкцию пунктов пропуска на границе со странами ЕС, создание сети сервисных зон, упрощение процедур пересечения границы (цифровизация и введение совместного контроля) в соответствии со стандартами Европейского Союза.
Как сообщал ранее замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач речь идет о реконструкции шести пунктов пропуска с Польшей, трех – на границе со Словакией, пяти – с Румынией, трех – с Венгрией и 11 – с Молдовой.
Также запланировано строительство новых пунктов пропуска, в частности, Белая Церковь – Сигету-Мармацией, Белая Криница – Климеуц, Руська – Ульма и Шепит – Извореле Сучевей на границе с Румынией, Большая Паладь – Надьгодош, Дийда – Берегдароц – с Венгрией.
Второй документ — Стратегия по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года — предусматривает развитие социальных услуг и поддержку людей с повышенными потребностями с целью обеспечения их возможности самостоятельно проживать в обществе.
- В третьем квартале Украина выполнила девять индикаторов по программе Ukraine Facility, что позволило получить 4,1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза.