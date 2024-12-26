Україна виконала ще дві вимоги Євросоюзу, щоб отримувати гроші за програмою Ukraine Facility

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Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами Євросоюзу та Молдови до 2030 року, а також Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року. Ці два стратегічні документи є кроками Плану України за програмою фінансової допомоги Ukraine Facility, зазначено на урядовому порталі.

Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури передбачає реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС, створення мережі сервісних зон, спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Як повідомляв раніше заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач, йдеться про реконструкцію шести пунктів пропуску з Польщею, трьох – на кордоні зі Словаччиною, п'яти – з Румунією, трьох – з Угорщиною та 11 – з Молдовою.

Також заплановано будівництво нових пунктів пропуску: зокрема, Біла Церква – Сігету-Мармацієй, Біла Криниця – Клімеуць, Руська – Ульма та Шепіт – Ізвоареле Сучевей на кордоні з Румунією, Велика Паладь – Надьгодош, Дийда – Берегдароц – з Угорщиною.

Другий документ — Стратегія з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року — передбачає розвиток соціальних послуг та підтримку людей із підвищеними потребами з метою забезпечення їхньої можливості самостійно проживати у суспільстві.

Довідка Фінансування України Євросоюзом у межах Ukraine Facility передбачає виділення протягом 2024-2027 років 50 млрд євро, спрямованих насамперед на підтримку реформ, необхідних для вступу України до ЄС. З цих грошей Україна отримає 38,27 млрд євро бюджетної підтримки; 6,97 млрд євро до інвестиційного фонду; 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки. Фінансування України Євросоюзом у межах Ukraine Facility передбачає виділення протягом 2024-2027 років 50 млрд євро, спрямованих насамперед на підтримку реформ, необхідних для вступу України до ЄС. З цих грошей Україна отримає 38,27 млрд євро бюджетної підтримки; 6,97 млрд євро до інвестиційного фонду; 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.