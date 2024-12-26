Україна виконала ще дві вимоги Євросоюзу, щоб отримувати гроші за програмою Ukraine Facility
Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами Євросоюзу та Молдови до 2030 року, а також Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року. Ці два стратегічні документи є кроками Плану України за програмою фінансової допомоги Ukraine Facility, зазначено на урядовому порталі.
Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури передбачає реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС, створення мережі сервісних зон, спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до стандартів Європейського Союзу.
Як повідомляв раніше заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач, йдеться про реконструкцію шести пунктів пропуску з Польщею, трьох – на кордоні зі Словаччиною, п'яти – з Румунією, трьох – з Угорщиною та 11 – з Молдовою.
Також заплановано будівництво нових пунктів пропуску: зокрема, Біла Церква – Сігету-Мармацієй, Біла Криниця – Клімеуць, Руська – Ульма та Шепіт – Ізвоареле Сучевей на кордоні з Румунією, Велика Паладь – Надьгодош, Дийда – Берегдароц – з Угорщиною.
Другий документ — Стратегія з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року — передбачає розвиток соціальних послуг та підтримку людей із підвищеними потребами з метою забезпечення їхньої можливості самостійно проживати у суспільстві.
- У третьому кварталі Україна виконала дев'ять індикаторів за програмою Ukraine Facility, що дозволило отримати 4,1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Гроші надійшли до держбюджету у середині грудня.