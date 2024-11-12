Украина заложила 55 млрд грн в госбюджет-2025 на производство вооружений

Бюджетные деньги направят на увеличение производства и внедрение новых технологий

Фото: Герман Сметанин/telegram

В одобренном правительством проекте государственного бюджета на 2025 год заложено 54,55 млрд грн на производство вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Бюджетные расходы на производство вооружений увеличены почти на 4 млрд грн по сравнению с 2024 годом, уточнил Сметанин.

По его словам эти средства пойдут на развитие, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Также министр напомнил о выделении 500 млн грн на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.

"Эта программа была создана в этом году и позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет" – написал Сметанин в соцсетях.

Всего на сектор безопасности и обороны в проекте бюджета-2025 заложено 2,22 трлн грн.