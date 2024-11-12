Украина заложила 55 млрд грн в госбюджет-2025 на производство вооружений
В одобренном правительством проекте государственного бюджета на 2025 год заложено 54,55 млрд грн на производство вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Бюджетные расходы на производство вооружений увеличены почти на 4 млрд грн по сравнению с 2024 годом, уточнил Сметанин.
По его словам эти средства пойдут на развитие, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.
Также министр напомнил о выделении 500 млн грн на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.
"Эта программа была создана в этом году и позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет" – написал Сметанин в соцсетях.
Всего на сектор безопасности и обороны в проекте бюджета-2025 заложено 2,22 трлн грн.
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