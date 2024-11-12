Україна заклала 55 млрд грн у держбюджет-2025 на виробництво озброєнь
У схваленому урядом проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено 54,55 млрд грн на виробництво озброєння та військової техніки. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Бюджетні витрати на виробництво озброєнь збільшено майже на 4 млрд грн порівняно з 2024 роком, уточнив Сметанін.
За його словами, ці кошти підуть на розвиток, розробку та впровадження нових технологій, нарощування виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.
Також міністр нагадав про виділення 500 млн грн на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.
"Ця програма була створена цього року і дозволяє виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет" – написав Сметанін у соцмережах.
Загалом на сектор безпеки та оборони у проєкті бюджету-2025 закладено 2,22 трлн грн.
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